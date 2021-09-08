Россия поместила в штрафной изолятор незаконно осужденного украинца, – Денисова
Источник:Людмила Денисова в фейсбуке
Россия снова безосновательно поместила в штрафной изолятор незаконно осужденного крымского татарина Теймура Абдуллаева. Он содержится в условиях ужасной антисанитарии.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией,
– отметила омбудсмен.
По ее словам, состояние здоровья Теймура Абдуллаева не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек.
- На этом фоне участились гипертонические кризы.
Людмила Денисова отметила: "Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней – 374!".Обратите внимание! Такие действия приравниваются к пыткам и являются прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – права на жизнь и получение медицинской помощи.
Она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева, в частности:
- привести условия содержания в соответствие с минимальными правилами обращения с заключенными;
- оказать необходимую медицинскую помощь;
- выяснить правомерность помещения в штрафной изолятор.
Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно удерживается в российской колонии, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить,
– подытожила Людмила Денисова.
Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"
Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует без ограничений. В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских активистов, всех их арестовали.
Крымских татар обвиняют в стремлении захватить власть и терроризме. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.