Россия поместила в штрафной изолятор незаконно осужденного украинца, – Денисова

Россия снова безосновательно поместила в штрафной изолятор незаконно осужденного крымского татарина Теймура Абдуллаева. Он содержится в условиях ужасной антисанитарии.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией,

– отметила омбудсмен.

По ее словам, состояние здоровья Теймура Абдуллаева не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек.

На этом фоне участились гипертонические кризы.

Людмила Денисова отметила: "Права крымского татарина систематически нарушаются руководством учреждения, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней – 374!".

Такие действия приравниваются к пыткам и являются прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – права на жизнь и получение медицинской помощи.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева, в частности:

привести условия содержания в соответствие с минимальными правилами обращения с заключенными;

оказать необходимую медицинскую помощь;

выяснить правомерность помещения в штрафной изолятор.

Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Теймура Абдуллаева, который незаконно удерживается в российской колонии, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить,

– подытожила Людмила Денисова.