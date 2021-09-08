Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила його в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією,

– зазначила омбудсменка.

За її словами, стан здоров'я Теймура Абдуллаєва не дозволяє перебувати у таких умовах, адже він перехворів на COVID-19, який спричинив ускладнення роботи серцево-судинної системи та нирок.

На цьому фоні почастішали гіпертонічні кризи.

Людмила Денісова наголосила: "Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом установи, адже він безпідставно провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів – 374!"

Зверніть увагу! Такі дії прирівнюються до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод – права на життя та отримання медичної допомоги.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити поновлення прав Абдуллаєва, зокрема:

привести умови тримання у відповідність до Мінімальних правил поводження з в'язнями;

надати необхідну медичну допомогу;

з'ясувати правомірність поміщення у штрафний ізолятор.

Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Теймура Абдуллаєва, який незаконно утримується у російській колонії, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити,

– підсумувала Людмила Денісова.