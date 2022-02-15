Об этом рассказала заместитель директора Центра оборонных стратегий Алина Фролова в эфире 24 каналу. Такой шаг изменяет ситуацию в переговорах между Россией, Украиной и ее западными партнерами.
К теме Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков: его направят Путину
"Собственно, это свидетельствует о том, что Россия поняла бесперспективность своего давления по поводу того, что минские соглашения по версии, которую хотела Россия точно не воспримет Украина, их точно не продвинут наши европейские партнеры", – подчеркнула Фролова.
По ее словам, если Россия признает псевдореспублики независимыми государствами, то ей будет проще ввести туда свои войска.
По странной российской логике, эти республики будут легитимизированы и будут якобы иметь право определять, хотят ли они присутствия иностранных войск, или нет. Они наверняка считают, что создают юридическую коллизию, в которой будет не так просто признать присутствие войск.
Однако эту позицию никто не поддержит, ведь мир не признает независимость псевдореспублика на Донбассе. Как добавила Фролова, главное, чего добивается Россия – изменить формат переговоров и уже официально пытаться ввести боевиков как участников переговоров.
Чем отличается трактовка минских соглашений по Украине и РоссииВ минских договоренностях есть пункт о том, что на оккупированном Донбассе должны пройти местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Поэтому Киев настаивает на том, что Москва должна вывести свои войска и отдать контроль над границей. В то же время Кремль считает, что сначала должны пройти выборы.
Фролова прокомментировала решение Госдумы по поводу боевиков: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Россия уже более 8 лет поддерживает и контролирует боевиков на временно оккупированном Донбассе. Несмотря на это, Кремль еще официально их не признал.
- Инициативу по этому поводу взяли на себя российские коммунисты. Они начали разрабатывать соответствующий законопроект.
- На заседании трехсторонней контактной группы 26 января российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.
- Уже 15 февраля Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков на Донбассе. "За" проголосовал 351 депутат.
- В Евросоюзе считают, что принятие Госдумой обращения о легитимизации боевиков чревато возникновением дополнительных территориальных претензий России к Украине.
- По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, если Россия признает боевиков, то нарушит международное право. Кроме того, такой шаг усложнит урегулирование в рамках минских договоренностей.