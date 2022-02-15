Про це розповіла заступниця директора Центру оборонних стратегій Аліна Фролова в ефірі 24 каналу. Такий крок змінює ситуацію у перемовинах, які відбуватимуться між Росією, Україною та її західними партнерами.

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"Власне, це свідчить про те, що Росія зрозуміла безперспективність свого тиску з приводу того, що мінські угоди за версією, яку хотіла Росія, точно не сприйме Україна, їх точно не просунуть наші європейські партнери", – наголосила Фролова.

За її словами, якщо Росія визнає псевдореспубліки як незалежні держави, то їй буде простіше ввести туди свої війська.

За дивною російською логікою, ці республіки будуть легітимізовані й нібито матимуть право визначати, чи хочуть вони присутності іноземних військ, чи ні. Вони, напевно, вважають, що створюють юридичну колізію, у якій буде не так просто визнати присутність військ. Аліна Фролова Заступниця директора Центру оборонних стратегій

Однак цю позицію ніхто не підтримає, адже світ не визнає незалежність псевдореспублік на Донбасі. Як додала Фролова, головне, чого добивається Росія – змінити формат перемовин і вже офіційно намагатися ввести бойовиків як учасників перемовин.

Чим відрізняється трактування мінських угод Україною та Росією У мінських домовленостях є пункт про те, що на окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль над територіями. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає. Тому Київ наполягає на тому, що спершу Москва має вивести свої війська та віддати контроль над кордоном. Водночас Кремль вважає, що спочатку мають відбутися вибори.

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