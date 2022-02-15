Про це розповіла заступниця директора Центру оборонних стратегій Аліна Фролова в ефірі 24 каналу. Такий крок змінює ситуацію у перемовинах, які відбуватимуться між Росією, Україною та її західними партнерами.
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"Власне, це свідчить про те, що Росія зрозуміла безперспективність свого тиску з приводу того, що мінські угоди за версією, яку хотіла Росія, точно не сприйме Україна, їх точно не просунуть наші європейські партнери", – наголосила Фролова.
За її словами, якщо Росія визнає псевдореспубліки як незалежні держави, то їй буде простіше ввести туди свої війська.
За дивною російською логікою, ці республіки будуть легітимізовані й нібито матимуть право визначати, чи хочуть вони присутності іноземних військ, чи ні. Вони, напевно, вважають, що створюють юридичну колізію, у якій буде не так просто визнати присутність військ.
Однак цю позицію ніхто не підтримає, адже світ не визнає незалежність псевдореспублік на Донбасі. Як додала Фролова, головне, чого добивається Росія – змінити формат перемовин і вже офіційно намагатися ввести бойовиків як учасників перемовин.
Чим відрізняється трактування мінських угод Україною та РосієюУ мінських домовленостях є пункт про те, що на окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль над територіями. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає. Тому Київ наполягає на тому, що спершу Москва має вивести свої війська та віддати контроль над кордоном. Водночас Кремль вважає, що спочатку мають відбутися вибори.
Фролова прокоментувала рішення Держдуми щодо бойовиків: дивіться відео
Що цьому передувало
- Росія вже понад 8 років підтримує та контролює бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі. Попри це, Кремль досі офіційно їх не визнав.
- Ініціативу щодо цього взяли на себе російські комуністи. Вони почали розробляти відповідний законопроєкт.
- На засіданні Тристоронньої контактної групи 26 січня російська делегація намагалась виправдати свої спроби узаконити бойовиків на Донбасі.
- Вже 15 лютого Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків на Донбасі. "За" проголосував 351 депутат.
- У Євросоюзі вважають, що ухвалення Держдумою звернення про легітимізацію бойовиків загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.
- За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, якщо Росія визнає бойовиків, то порушить міжнародне право. Крім того, такий крок ускладнить врегулювання у межах мінських домовленостей.