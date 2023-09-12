Воздушная тревога была объявлена на территории области еще в 16:44. Впоследствии СМИ сообщили о взрыве. Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв

Армия России в очередной раз атаковала Запорожскую область. Соответствующие службы работают, устанавливаем место поражения. По состоянию на данный момент пострадавших и пожаров нет,

– говорится в сообщении.

Тип ракеты устанавливают. По данным СМИ, Россия атаковала Запорожский район баллистической ракетой.

Важно! Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

К слову, утром 12 сентября уже раздавались взрывы. Тогда сообщили, что российские захватчики нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. К счастью, данных о погибших или пострадавших не было.