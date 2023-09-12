Воздушная тревога была объявлена на территории области еще в 16:44. Впоследствии СМИ сообщили о взрыве. Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв
Армия России в очередной раз атаковала Запорожскую область. Соответствующие службы работают, устанавливаем место поражения. По состоянию на данный момент пострадавших и пожаров нет,
– говорится в сообщении.
Тип ракеты устанавливают. По данным СМИ, Россия атаковала Запорожский район баллистической ракетой.
К слову, утром 12 сентября уже раздавались взрывы. Тогда сообщили, что российские захватчики нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. К счастью, данных о погибших или пострадавших не было.