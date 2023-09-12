Повітряну тривогу оголосили на території області ще о 16:44. Згодом ЗМІ повідомили про вибух. Юрій Малашко – очільник Запорізької ОВА – в ефірі телемарафону розповів деталі, інформує 24 Канал.

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Армія Росії вчергове атакувала Запорізьку область. Відповідні служби працюють, встановлюємо місце ураження. Станом на зараз постраждалих та пожеж немає,

– мовиться у повідомленні.

Тип ракети наразі встановлюють. За даними ЗМІ, Росія атакувала Запорізький район балістичною ракетою.

Важливо! Людей просять оперативно реагувати на сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

До слова, вранці 12 вересня вже лунали вибухи. Тоді повідомили, що російські загарбники завдали ракетний удар по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі. На щастя, даних про загиблих або постраждалих не було.