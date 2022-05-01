Россия попытается оформить Приднестровье как "независимое государство" – Мусиенко

Россия продолжает искать пути эскалации, в том числе и на Приднестровье. Военно-политическое руководство хочет угодить Владимиру Путину.

Главе Кремля постоянно пытаются "кормить" хоть какую-нибудь победу или достижение. Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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После того как заместитель командующего центральным округом минобороны России Рустам Миннекаев заявил, что цель военной кампании России против Украины – это Юг и выход в Приднестровье, "машина запустилась" и работает.

"Сценарий по Приднестровью планировали при других условиях"

По словам Мусиенко, очевидно, сценарий по Приднестровью планировали при других условиях. Возможно, Россия рассчитывала, что ей удастся прорвать оборонительные редуты Украины, соединиться с группировкой из Приднестровья и попытаться создать проблемы. Но им ничего не удается.

"Однако сценарии запускают, чтобы создать иллюзию, картинку того, что Россия наступает всеми фронтами, чтобы создать пропагандистский угар", – сказал эксперт.

Политическая цель оккупантов

Он считает, что у оккупантов есть и политическая цель.

Они будут пробовать сейчас окончательно, возможно, оформить Приднестровье со всеми признаниями независимого государства; расшатывать ситуацию, что все эти годы Молдова "устраивала" чуть ли не преследование русскоязычного населения,

– подчеркнул Мусиенко.

То есть Россия будет придумывать такую ​​же чепуху, как и об Украине, и временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. "Пытаться дальше дестабилизировать ситуацию по всему региону – не только в Украине, но и в Молдове", – добавил эксперт.

Мусиенко рассказал о планах Кремля: смотрите видео

Важно о новых провокациях России

Важно, что разведка Украины предупредила о новых провокациях государства-агрессора в Приднестровье на майские праздники.​

В сети распространилось фото газеты, в которой Путина будут просить "спасти" Приднестровье. "Экстренный" выпуск датирован 2 мая.