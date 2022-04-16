Россия на пороге катастрофы, у них заканчиваются резервы и нечем будет защищаться, – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что у России недостаточно войск и оружия для активного наступления. Кремль уже на пороге катастрофы, и символическим стало потопление крейсера "Москва".

Об этом Алексей Арестович сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, резервов у российской армии нет и они могут потерять последнее, что имеют.

"Представим, что начнется наступление талибов в Центральной Азии в мае. Чем Россия будет защищать свои интересы? Они (россияне – 24 канал) потеряли по меньшей мере треть всей своей армии, которая есть", – отметил Арестович.

Советник главы ОП думает, что некоторые в российском командовании считают, что нужно сохранить войска, например, для удержания уже захваченных украинских территорий или для выхода из Украины.

Алексей Арестович отмечает, что России нужны войска, но их нет.

Судя по той технике, которая идет на фронт, в частности, старые БТР 60-х годов и старая артиллерия, чуть ли не времен Второй мировой войны, это показывает, что они (Россия – 24 канал) могут призвать 18 миллионов человек, но чем их вооружать?,

– заметил Арестович.

Поэтому, по словам советника главы ОП, россияне предстали перед трудным выбором, потому что они наступают, лупят артиллерией, авиацией, но не могут продвинуться вперед.

"Они огромной ценой могут продвинуться на какие-то 10 – 20 километров, потратив последние резервы, но это все. Дальше украинская армия, если поступит тяжелое вооружение с Запада, то оккупантам нечем будет защищаться. Они на пороге катастрофы, и символическим переломом стало затопление" Москвы", – сказал Арестович.

Он именно этим объясняет отсутствие активного удара, потому что им просто нечем ударять. А если попытаются, то их ждут непредсказуемые последствия этого наступления.

Арестович: Россия не наступает, а мстит за "Москву", она на пороге катастрофы:

К слову, Алексей Арестович также рассказал, что Россия запугивает мир ядерным оружием, но Путину нет смысла его использовать. К тому же, если Кремль пойдет на этот шаг – вмешается НАТО, но пойдет за помощью к Китаю.