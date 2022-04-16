Про це Олексій Арестович сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Це не наступ, а помста за "Москву", – Арестович про масові ракетні обстріли росіян

За його словами, резервів в російської армії немає і вони можуть втратити останнє, що мають.

"Уявимо собі, що почнеться наступ талібів в Центральній Азії у травні. Чим Росія захищатиме свої інтереси? Вони (росіяни – 24 канал) втратили щонайменше третину всієї своєї армії, яка є", – зауважив Арестович.

Радник глави ОП думає, що дехто в російському командуванні вважає, що треба зберегти війська, наприклад, для утримання українських територій, які вже захоплені, або на вихід з України.

Олексій Арестович наголошує, що Росії потрібні війська, але їх немає.

Судячи з тої техніки, яка йде на фронт, зокрема, старі БТР 60-х років та стара артилерія, яка ледь не часів Другої світової війни, це показує, що вони (Росія – 24 канал) можуть призвати 18 мільйонів осіб, але чим їх озброювати?,

– зауважив Арестович.

Тому, за словами радника глави ОП, росіяни постали перед важким вибором, бо вони наступають, гатять артилерією, авіацією, але не можуть просунутися вперед.

"Вони величезною ціною можуть просунутися на якісь 10 – 20 кілометрів, витративши останні резерви, але це все. Далі українська армія, якщо надійде важке озброєння із Заходу, то окупантам не буде чим захищатися. Вони на порозі катастрофи, і символічним зламом стало затоплення "Москви", – сказав Арестович.

Він саме цим пояснює відсутність активного удару, бо їм просто немає чим ударяти. А якщо спробують, то їх чекають непередбачувані наслідки цього наступу.

Арестович: Росія не наступає, а мститься за "Москву", вона на порозі катастрофи:



До слова, Олексій Арестович також розповів, що Росія залякує світ ядерною зброєю, але Путіну немає сенсу її використовувати. До того ж, якщо Кремль таки піде на цей крок – втрутиться НАТО, але піде за допомогою до Китаю.