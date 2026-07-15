Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, почему такие приговоры не имеют законных оснований даже по российскому законодательству. Он также рассказал, что может помочь вернуть осужденных украинцев домой и почему в таких случаях особенно важны огласка и оперативная работа над обменом.

Принудительные паспорта и приговоры за "госизмену"

Еще до полномасштабного вторжения Владимир Путин, Сергей Лавров и другие представители Кремля уверяли, что Россия не собирается нападать на Украину. Уже через несколько дней Москва начала войну, для которой не имела никаких международно-правовых оснований, а после захвата части украинских территорий начала принудительно объявлять их жителей российскими гражданами. Людям навязывают паспорта, ограничивая без них доступ к работе, выплатам, медицинской помощи и другим необходимым для жизни вещам.

Человека ставят перед выбором: либо умереть, либо взять российский паспорт. Это тотальное принуждение, от которого зависит его выживание,

– подчеркнул Маломуж.

Гражданство, полученное под таким давлением, не может считаться законным. Однако оккупационные власти используют его, чтобы преследовать украинцев за критику российского режима, отказ его поддерживать, посты в соцсетях или переводы средств. Именно так пожертвование Ивана Черного в размере 4100 гривен Силам обороны Украины превратили в обвинение в "государственной измене", хотя он остается гражданином Украины и не предал свое государство.

Это правовой абсурд и циничный акт тоталитарного давления. Человеку навязали иностранное гражданство, а затем безосновательно применили к нему Уголовный кодекс

, – сказал генерал армии.

Репрессии на оккупированных территориях затрагивают даже тех, кто не принимает активного участия в сопротивлении, а просто живет на своей земле и не поддерживает российский режим. Для пожилого мужчины 13 лет в российской тюрьме означают угрозу пыток, издевательств и других тяжких последствий.

Освобождение Ивана Чорного из российской тюрьмы

Случай Ивана Черного требует широкой международной огласки. Такие преследования должны обсуждаться на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, международных судов и организаций, чтобы мир видел, как Россия принудительно раздает свои паспорта, а затем наказывает украинцев за поддержку собственного государства.

Такие факты нужно показывать миру тысячами – на Генеральной Ассамблее ООН, в международных судах и организациях,

– подчеркнул Маломуж.

Украинцев, которых уже осудили российские суды, можно рассматривать для включения в списки на обмен. Их дела должны прорабатывать Офис уполномоченного по правам человека, Красный Крест, международные организации, СБУ и разведка. Параллельно определяется правовой статус каждого человека и лиц, находящихся под контролем Украины, которых можно передать в рамках соответствующих договоренностей.

Граждане, уже осужденные российскими судами, должны рассматриваться для обмена. Для этого необходимы официальные обращения родственников к соответствующим украинским представителям,

– пояснил генерал армии.

К переговорам могут присоединиться Катар и другие государства, которые уже выступали посредниками. В случае с Иваном Черным действовать нужно особенно быстро, ведь из-за преклонного возраста длительное пребывание в российской тюрьме представляет серьезную угрозу его жизни.

Маломуж объяснил, как Россия наказывает украинцев за поддержку ВСУ: смотрите видео