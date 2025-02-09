Военные рассказали, что штурм оккупантов потерпел полное фиаско. Враг потерял 10 единиц техники, 10 солдат погибшими и 30 ранеными. Подробности того боя в эфире телемарафона рассказал Александр Бородин, пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады, передает 24 Канал.

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Отражение вражеского танкового наката

По словам военного, оккупанты уже полгода давят на украинские силы. В частности, около 3 недель назад захватчики делали попытки серьезных механизированных накатов, еще больших чем этот.

Противник думал, что постоянными пехотными штурмами истощат защитников, но так и не смог достичь успехов в зоне ответственности Третьей штурмовой. Поэтому враг решил применить технику, которая для него в сотни раз ценнее жизни бойцов, и которую они старательно экономят.

Сейчас россияне наступают механизированными небольшими "кулаками".

Мы знали, что они идут. Отработала наша артиллерия, отработали средства ПТРК и добили FPV-дронами,

– рассказал Бородин о бое возле Первомайского.

Он отметил, что этот штурм с их стороны, что прошлый больше в раза два, они показали, что россияне теряют большие ресурсы, но не могут достичь реального успеха.

Напомним, что противник не прекращает попыток форсировать Оскол и создать плацдармы на правом берегу реки.