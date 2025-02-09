Військові розповіли, що штурм окупантів зазнав повного фіаско. Ворог втратив 10 одиниць техніки, 10 солдатів загиблими і 30 пораненими. Подробиці того бою в ефірі телемарафону розповів Олександр Бородін, пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади, передає 24 Канал.

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Відбиття ворожого танкового накату

За словами військового, окупанти вже півроку тиснуть на українські сили. Зокрема, близько 3 тижнів тому загарбники робили спроби серйозних механізованих накатів, ще більших ніж цей.

Противник думав, що постійними піхотними штурмами виснажать захисників, але так і не зміг досягти успіхів у зоні відповідальності Третьої штурмової. Тому ворог вирішив застосувати техніку, яка для нього у сотні разів цінніша за життя бійців, і яку вони старанно економлять.

Наразі росіяни наступають механізованими невеликими "кулаками".

Ми знали, що вони йдуть. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювали засоби ПТРК і добили FPV-дронами,

– розповів Бородін про бій біля Першотравневого.

Він зазначив, що цей штурм з їх боку, що минулий більший у рази два, вони показали, що росіяни втрачають великі ресурси, але не можуть досягти реального успіху.

Нагадаємо, що противник не припиняє спроб форсувати Оскіл і створити плацдарми на правому березі річки.