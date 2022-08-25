Об этом во время своего вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что мир должен осознавать угрозу, создаваемую захватчиками на атомной станции.

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Президент рассказал, что 25 августа впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. После того как российские обстрелы повредили последнюю рабочую линию отдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины, там сработала аварийная защита энергоблоков. Сразу заработали дизель-генераторы, чтобы дать станции энергию – поддержать ее после остановки.

Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

"Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации", – добавил глава государства.

По его словам, оккупанты принесли на украинские земли деградацию, которую здесь никогда не видели. Ведь это все было просто невозможным до оккупации.

"Но в этом и смысл и гордость современного российского государства: оно умеет только одно – делать возможным наихудшее. Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийного сценария. Но это зависит не только от нашего государства", – отметил Зеленский.

Президент пояснил, что также нужно такое международное давление, которое заставит россиян немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. В частности, МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Поскольку каждая минута пребывания оккупационных военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы.

"Конечно мы делаем все, чтобы мир знал каждую деталь ситуации на Запорожской АЭС. И, в частности, сегодня говорил об этом подробно с президентом Соединенных Штатов Америки Байденом" – отметил Зеленский.

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