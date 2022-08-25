Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави наголосив, що світ повинен усвідомлювати загрозу, яку створюють загарбники на атомній станції.

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росія поставила Європу за крок від катастрофи

Президент розповів, що 25 серпня вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Після того, як російський обстріл пошкодив останню робочу лінію віддачі потужності ЗАЕС в енергосистему України, там спрацював аварійний захист енергоблоків. Одразу ж запрацювали дизель-генератори, щоб дати станції енергію – підтримати її після зупинки.

Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи.

"Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації", – додав глава держави.

За його словами, окупанти принесли на українські землі деградацію, якої тут ніколи не бачили. Адже це все було просто неможливим до окупації.

"Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше. Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави", – зауважив Зеленський.

Президент пояснив, що також потрібен такий міжнародний тиск, який змусить росіян негайно вийти з території Запорізької АЕС. Зокрема, МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Позаяк кожна хвилина перебування окупаційних військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

"Звичайно, ми робимо все, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС. І, зокрема, сьогодні говорив про це докладно з Президентом Сполучених Штатів Америки Байденом" – зазначив Зеленський.

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