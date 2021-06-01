Такое заявление обнародовал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который возмутился поддержкой Анкары Киева.

Ранее Поддержка инициатив Украины по Крыму – посягательство на Россию, – Москва пригрозила Анкаре

Мы озвучили свою позицию россиянам, – МИД Турции

Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что решение ситуации – в политической плоскости,

– сказал Чавушоглу.

Что касается поставок в Украину турецких беспилотников, то сделка актуальна и заключена много лет назад. Во всем мире сейчас большой спрос на БПЛА.

"Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло", – отметил глав МИД Турции.

Лавров раскритиковал позицию Турции по Крыму

Лавров недавно выступил с резким заявлением, осуждающим поддержку Турции территориальной целостности Украины. Мол, такую ​​позиция Анкаре следует пересмотреть, ведь она поощряет посягательство на "целостность России". Глава российского МИД назвал инициативы Киева "милитаристскими" и "агрессивными".

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Обратите внимание! Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее принял приглашение присоединиться к инициативе Крымской платформы. Глава государства подтвердил, что Турция выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины