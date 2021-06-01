Таку заяву оприлюднив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який обурився підтримкою Анкарою Києва.

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Ми озвучили свою позицію росіянам, – МЗС Туреччини

Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що вирішення ситуації – в політичній площині,

– сказав Чавушоглу.

Щодо постачання в Україну турецьких безпілотників, то угода є актуальною та й укладена багато років тому. У всьому світі зараз великий попит на БПЛА.

"Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося", – зауважив глав МЗС Туреччини.