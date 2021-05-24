Заяву щодо підтримки Туреччиною територіальної цілісності України в інтерв'ю росЗМІ зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Якщо говорити про українські справи, то рекомендуємо турецьким колегам проаналізувати ситуацію і перестати підживлювати мілітаристські настрої Києва. Заохочення агресивних українських ініціатив по Криму рівносильне посяганню на територіальну цілісність Росії,

– заявив Лавров.

За його словами, Москва розраховує, що Туреччина "скорегує свою політику", врахувавши ці "рекомендації".

Водночас Лавров наголосив, що розбіжності не стануть на заваді політичного діалогу та розвитку співпраці обох країн.

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