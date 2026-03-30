"Обстрел будет": авиаэксперт объяснил частые взлеты МиГов в течение дня

В последние дни россияне все активнее поднимают в воздух свои МиГ-31К. Только в ночь 30 марта враг это делал дважды, а в течение дня – уже трижды. Нельзя исключать, что это может быть подготовкой противника к атакам по Украине.

Также чуть ли не каждый раз появляются сообщения о пусковых маневрах россиян, но они ложные. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом объяснил, с чем, вероятно, связана такая активность России.

Почему россияне поднимают МиГи?

Храпчинский отметил, что одной из тактик ведения боевых действий является имитация угроз.

"В этом случае МиГ – это носитель ракет "Кинжал". Соответственно, можно говорить о том, что такие действия со стороны россиян создают имитацию угрозы для Украины, чтобы включилась система противовоздушной обороны, средства радиолокации и другие, которые могут выявлять любые воздушные цели в небе", – отметил он.

Обратите внимание! Ночью 30 марта россияне дважды поднимали МиГ-31К. Соответствующие сообщения появлялись в 01:47 и в 2:32, а потом уже утром – в 4:54. В течение дня опасность по взлету российских истребителей сохранялась.



Соответственно, нужно следить за вражескими спутниками вроде российских, иранских и китайских, которые находятся в это время над Украиной, чтобы, по словам авиаэксперта, понять – есть ли сканирование размещения систем ПВО, или нет.

Относительно пусков. Для того чтобы осуществить пуск, самолет должен разогнаться до определенной скорости. Так он и создает этот пусковой маневр. Это имитация пуска ракеты, поэтому наши средства оповещают о возможной угрозе, что, возможно, был пуск ракеты,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что такие действия могут свидетельствовать о том, что россияне отремонтировали или сделали техническое обслуживание своих МиГов и снова начали их эксплуатировать. В любом случае, по его словам, обстрел будет.

