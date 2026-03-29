24 Канал рассказывает, каким городам и селам угрожают российские удары. Информацию берем из официального телеграм-канала Воздушных сил и данных мониторинговых сообществ.

Где летят "Шахеды" вечером 29 марта?

20:50, 29 марта

Мониторы пишут о дронах на Сумщине и Харьковщине.

20:19, 29 марта

Взрывы в Чернигове.

19:10, 29 марта

Взрывы в Одессе.

19:09, 29 марта

  • БпЛА на Запорожье с юга.
  • БпЛА на востоке Сумщины курсом на Белополье, Бурынь.
  • БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.
19:07, 29 марта

БпЛА на Харьков с севера.

19:06, 29 марта

БпЛА с Черного моря на Одессу.

19:01, 29 марта

Взрывы в Харькове.

18:32, 29 марта

БпЛА с Николаевщины курсом на/против Токаревки/Березовки (Одесская область).