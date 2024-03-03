В то же время России сложно сделать что-то с крайне негативной для себя статистикой. Об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля. По его словам, украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее.

К теме ВСУ устроили "самолетоцид" из истребителей․ Почему россияне несут катастрофические потери в авиации?

Россиянам нечего противопоставить

С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, большинство из которых – истребители-бомбардировщики Су-34.

Потеря такого количества бортов за относительно короткое время – это проблема, и не имеет особых решений. Количество обстрелов украинской ПВО увеличилось, российской авиации сейчас труднее работать,

– отметил Давид Гельдман.

Собственно, российским пилотам приходится колебаться, стоит ли вообще вылетать на боевое задание, ведь шанс попасть под огневое поражение сейчас огромный.

"Каких-то новых волшебных средств, что можно было бы противопоставить, у России все равно нет. Им остается делать то же, но больше остерегаться от ПВО. Не видно каких-то системных решений. Вероятно, россияне будут строить планы по более системному поражению украинской ПВО", – отметил военный эксперт.

Кроме потери большого количества самолетов, для россиян не меньшей проблемой является потеря пилотов, на подготовку которых тратили годы и огромные средства. Конечно, в России продолжают обучать новых пилотов, однако это долгий процесс.

Российский "самолетопад": последние новости