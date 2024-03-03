В то же время России сложно сделать что-то с крайне негативной для себя статистикой. Об этом 24 Каналу рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля. По его словам, украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее.
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Россиянам нечего противопоставить
С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, большинство из которых – истребители-бомбардировщики Су-34.
Потеря такого количества бортов за относительно короткое время – это проблема, и не имеет особых решений. Количество обстрелов украинской ПВО увеличилось, российской авиации сейчас труднее работать,
– отметил Давид Гельдман.
Собственно, российским пилотам приходится колебаться, стоит ли вообще вылетать на боевое задание, ведь шанс попасть под огневое поражение сейчас огромный.
"Каких-то новых волшебных средств, что можно было бы противопоставить, у России все равно нет. Им остается делать то же, но больше остерегаться от ПВО. Не видно каких-то системных решений. Вероятно, россияне будут строить планы по более системному поражению украинской ПВО", – отметил военный эксперт.
Кроме потери большого количества самолетов, для россиян не меньшей проблемой является потеря пилотов, на подготовку которых тратили годы и огромные средства. Конечно, в России продолжают обучать новых пилотов, однако это долгий процесс.
Российский "самолетопад": последние новости
- Вечером 2 марта командующий Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук заявил, что украинские войска пытались сбить еще два российских самолета: Су-34 и Су-35. Уничтожить удалось только Су-34. Впоследствии Олещук также опубликовал фотографию с картой Донетчины и Луганщины, на которой не было вражеской авиации.
- Похоже, что Россия готова идти на такие потери в авиации ради достижения успеха вдоль линии Авдеевка – Донецк. Так считают аналитики из Института изучения войны, объяснив, что даже уничтожение 15 самолетов для россиян является относительно незначительным для России. В конце концов, после очередных потерь оккупанты не существенно уменьшили активность тактической авиации на Востоке Украины.
- Стоит заметить, что сбивание самолетов действительно сказалось на ситуации на поле боя. В частности, в Третьей штурмовой бригаде заявили, что количество запусков управляемых авиационных бомб сейчас намного уменьшилось.