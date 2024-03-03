Водночас Росії складно зробити щось зі вкрай негативною для себе статистикою. Про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю. За його словами, українська ППО зараз працює набагато активніше.
До теми ЗСУ влаштували "літакоцид" з винищувачів․ Чому росіяни зазнають катастрофічних втрат в авіації?
Росіяни не мають чого протиставити
Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, більшість з яких – винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Втрата такої кількості бортів за відносно короткий час – це проблема, і не має особливих рішень. Кількість обстрілів української ППО збільшилась, російській авіації зараз важче працювати,
– наголосив Давид Гельдман.
Власне, російським пілотам доводиться вагатися, чи варто узагалі вилітати на бойове завдання, адже шанс потрапити під вогневе ураження зараз величезний.
"Якихось нових чарівних засобів, що можна було б протиставити, у Росії все одно немає. Їм залишається робити те саме, але більше остерігатися від ППО. Не видно якихось системних рішень. Ймовірно, росіяни будуватимуть плани щодо системнішого ураження української ППО", – зазначив військовий експерт.
Окрім втрати чималої кількості літаків, для росіян не меншою проблемою є втрата пілотів, на підготовку яких витрачали роки та величезні кошти. Звісно, в Росії продовжують навчати нових пілотів, однак це довгий процес.
Російський "літакопад": останні новини
- Увечері 2 березня командувач Військово-повітряних сил України Микола Олещук заявив, що українські війська намагалися збити ще два російські літаки: Су-34 та Су-35. Знищити вдалося лише Су-34. Згодом Олещук також опублікував світлину з картою Донеччини та Луганщини, на якій не було ворожої авіації.
- Схоже, що Росія готова йти на такі втрати в авіації заради досягнення успіху вздовж лінії Авдіївка – Донецьк. Так вважають аналітики з Інституту вивчення війни, пояснивши, що навіть знищення 15 літаків для росіян є відносно незначними для Росії. Зрештою, після чергових втрат окупанти не суттєво зменшили активність тактичної авіації на Сході України.
- Варто зауважити, що збиття літаків справді позначилось на ситуації на полі бою. Зокрема, у Третій штурмовій бригаді заявили, що кількість запусків керованих авіаційних бомб зараз набагато зменшилась.