Водночас Росії складно зробити щось зі вкрай негативною для себе статистикою. Про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю. За його словами, українська ППО зараз працює набагато активніше.

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Росіяни не мають чого протиставити

Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, більшість з яких – винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрата такої кількості бортів за відносно короткий час – це проблема, і не має особливих рішень. Кількість обстрілів української ППО збільшилась, російській авіації зараз важче працювати,

– наголосив Давид Гельдман.

Власне, російським пілотам доводиться вагатися, чи варто узагалі вилітати на бойове завдання, адже шанс потрапити під вогневе ураження зараз величезний.

"Якихось нових чарівних засобів, що можна було б протиставити, у Росії все одно немає. Їм залишається робити те саме, але більше остерігатися від ППО. Не видно якихось системних рішень. Ймовірно, росіяни будуватимуть плани щодо системнішого ураження української ППО", – зазначив військовий експерт.

Окрім втрати чималої кількості літаків, для росіян не меншою проблемою є втрата пілотів, на підготовку яких витрачали роки та величезні кошти. Звісно, в Росії продовжують навчати нових пілотів, однак це довгий процес.

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