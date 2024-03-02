Ранее ВС ВСУ не так эффективно обнаруживали взлеты вражеских самолетов, и российскому пилоту удавалось маневрировать, однако впоследствии это смогли нейтрализовать. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель СВР Николай Маломуж, отметив, что за успехом сбивания авиации России кроется комплексная работа.

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Как удается сбивать так много авиации

Генерал армии отметил, что преимущество врага в воздухе пока сохраняется. Оккупанты еще имеют до 350 самолетов различных типов: истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики и другие. Они создают огромные проблемы на фронте, нанося постоянно удары ракетами и бомбами, вспомним, как россияне действовали у Авдеевки. Есть реальная угроза не только на нуле, но даже близкие к полю боя города и села находятся под ударами.

"Поэтому была разработана системная тактика вывода из строя и нанесения ударов по российской авиации. Для этого привлечены новейшие комплексные меры: прежде всего радиолокационные системы, системы раннего обнаружения и предупреждения, ПВО, системы отвлечения РЛС России, а также самолеты, которые идентифицируют ракеты. Кто-то говорит "Patriot частично начал стрелять" или "NASAMS очень мощно работает". Но здесь работают как раз новейшие системы", – подчеркнул Маломуж.

Говорится и об обнаружении пусков или взлетов реактивных самолетов, их траектории и ее возможные изменения, системы наведения, дезориентации и поражения, когда летчик не ориентируется – приборы показывает или неправильный формат угроз, или практически не видит ракеты, которые на него нацелены. Именно таким образом украинским военным удается сбивать российские самолеты.

Заметьте! Десять фронтовых бомбардировщиков Су-34 – это примерно 10% от их количества по состоянию на 2021 год, при этом враг хоть и производит эти машины, но имел значительные потери в течение 2022 – 2023 годов.

Потому что перед этим, во-первых, мы не так эффективно могли обнаруживать взлеты и время для определения траекторий было ограничено. Во-вторых, вражеский пилот определял, что уже есть система наведения на самолет, он проводил антиракетные маневры, запускал отвлекающие системы. К примеру, серебряные кассеты, которые отворачивали удары ракет на себя или тепловые полосы, которые также мешали захвату.

Теперь это все мы нейтрализовали. Летчик этого не видит и не чувствует. А начинает чувствовать, когда уже непосредственно наносится удар ракетой,

– констатировал Николай Маломуж.

Последние потери врага в авиации