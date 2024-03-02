Раніше ПС ЗСУ не так ефективно виявляли зльоти ворожих літаків, і російському пілоту вдавалося маневрувати, однак згодом це змогли нейтралізувати. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник СЗР Микола Маломуж, зазначивши, що за успіхом збиття авіації Росії криється комплексна робота.

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Як вдається збивати так багато авіації

Генерал армії зазначив, що перевага ворога в повітрі поки зберігається. Окупанти ще мають до 350 літаків різних типів: винищувачі, штурмовики, стратегічні бомбардувальники та інші. Вони створюють величезні проблеми на фронті, завдаючи постійно ударів ракетами та бомбами, згадаймо, як росіяни діяли біля Авдіївки. Тобто є реальна загроза не тільки на нулі, але навіть близькі до поля бою міста й села перебувають під ударами.

"Тому було розроблено системну тактику виведення з ладу та завдання ударів по російські авіації. Для цього залучені новітні комплексні заходи: насамперед радіолокаційні системи, системи раннього виявлення та попередження, ППО, системи відволікання РЛС Росії, а також літаки, які ідентифікують ракети. Хтось говорить "Patriot частково почав стріляти" або "NASAMS дуже потужно працює". Але тут працюють якраз новітні системи", – наголосив Маломуж.

Мовиться і про виявлення пусків або зльотів реактивних літаків, їхні траєкторії та її можливі зміни, системи наведення, дезорієнтації й ураження, коли льотчик не орієнтується – приладдя показує або неправильний формат загроз, або практично не бачить ракети, які на нього націлені. Саме у такий спосіб українським військовим вдається збивати російські літаки.

Зауважте! Десять фронтових бомбардувальників Су-34 – це приблизно 10% від їхньої кількості станом на 2021 рік, при цьому ворог хоч і виробляє ці машини, але мав значні втрати протягом 2022 – 2023 років.

Тому що перед цим, по-перше, ми не так ефективно могли виявляти зльоти та час для визначення траєкторій був обмежений. По-друге, ворожий пілот визначав, що уже є система наведення на літак, він проводив антиракетні маневри, запускав відвертальні системи. Приміром, срібні касети, які відвертали удари ракет на себе або теплові смуги, які також заважали захвату.

Тепер це все ми нейтралізували. Льотчик цього не бачить та не відчуває. А починає відчувати, коли вже безпосередньо завдається удар ракетою,

– констатував Микола Маломуж.

Останні втрати ворога в авіації