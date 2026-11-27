Потери России в живой силе и военной технике в войне против Украины продолжают расти. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 2 262 российских военнослужащих.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже около 1 648 161 военнослужащего. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери России

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 ноября 2026 года составляют:

личного состава – около 1 648 161 (+2 262) человек;

человек; танков – 12 514 (+2);

боевых бронированных машин – 26 003 (+11);

артиллерийских систем – 52 858 (+33) ;

; РСЗО – 2 306 (+2) ;

; средств ПВО – 1 772 (+1) ;

; самолетов – 456 ;

; вертолетов – 356 ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 317 (+1 315) ;

; наземных робототехнических комплексов – 3 243 (+14) ;

; кораблей / катеров – 36 ;

; подводных лодок – 2 ;

; автомобильной техники и автоцистерн – 180 752 (+658) ;

; специальной техники – 4 951 (+8) ;

; крылатых ракет – 5 278.





Потери России в войне / Фото Генштаба ВСУ



Напомним, что с начала 2026 года армия России потеряла более 400 тысяч военнослужащих. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.Какие потери понесла российская армия по состоянию на 26 ноября – в сводке Генштаба ВСУ.