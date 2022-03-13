Россия потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов: все из-за санкций

Из-за санкций против России, в частности против Центрального банка, страна-агрессор потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов.

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов долларов резервов сейчас находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать,

– сказал он.

По словам Силуанова, из-за замораживания резервов у России возникли проблемы с выполнением обязательств, в том числе долговых.

Пока часть резервов не будет разморожена, "долги у недружественно воспринявших Российскую страну будем оплачивать в рублевом эквиваленте".

Напомним, 27 февраля ЕС ввел пакет экономических санкций против России. Так ее лишили значительную часть "финансовой подушки": Центральный банк РФ не сможет продавать свои валютные активы, размещенные на счетах в европейских банках, для спасения рубля от девальвации.

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