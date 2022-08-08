россия потеряла от 70 до 80 тысяч военных с начала войны в Украине, – Пентагон

Ежедневно российские оккупанты несут колоссальные потери в войне с Украиной. Суммарные потери врага в Пентагоне оцениваются в пределах от 70 до 80 тысяч человек.

Такая цифра охватывает и убитых и раненых оккупантов. Эти данные со ссылкой на Пентагон сообщил журналист издания Foreing Policy Джек Деч.

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