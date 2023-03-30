Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Путин своими руками запустил процесс самоуничтожения страны-бензоколонки.

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Через год полномасштабной войны Владимир Путин полностью продемонстрировал всему миру свое "искусство политической стратегии".

"Достижения" Путина шокируют

Главным достижением России за последний год Жданов считает, что Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по поставкам нефти в мире.

Доля России сократилась за этот год с 31% до 4%,

– заметил военный эксперт.

Фактически, Россия потеряла рынок нефти и газа в Европе. Об этом, в частности, сообщил Евростат (статистическая организация Европейской комиссии – 24 Канал ).

"Браво, Путин. Наверное, за это ему выпишут грамоту", – сказал Жданов.

Жданов о российских "победах": смотреть видео