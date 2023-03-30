Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Путін власними руками запустив процес самознищення країни-бензоколонки.

Дивіться також Професійне шахрайство: як у Кремлі рятують банківську систему, спалюючи пенсії росіян

За рік повномасштабної війни Володимир Путін вповні продемонстрував всьому світу своє "мистецтво політичної стратегії".

"Досягнення" Путіна шокують

Головним досягненням Росії за останній рік Жданов вважає те, що Сполучені Штати Америки вийшли на перше місце з постачання нафти у світі.

Частка Росії скоротилася за цей рік з 31% до 4%,

– зауважив військовий експерт.

Фактично Росія втратила ринок нафти й газу в Європі. Про це зокрема повідомив Євростат (статистична організація Європейської комісії – 24 Канал).

"Браво, Путін. Напевно, за це йому випишуть грамоту", – зіронізував Жданов.

Жданов про російські "перемоги": дивитись відео