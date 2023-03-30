Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Путін власними руками запустив процес самознищення країни-бензоколонки.
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За рік повномасштабної війни Володимир Путін вповні продемонстрував всьому світу своє "мистецтво політичної стратегії".
"Досягнення" Путіна шокують
Головним досягненням Росії за останній рік Жданов вважає те, що Сполучені Штати Америки вийшли на перше місце з постачання нафти у світі.
Частка Росії скоротилася за цей рік з 31% до 4%,
– зауважив військовий експерт.
Фактично Росія втратила ринок нафти й газу в Європі. Про це зокрема повідомив Євростат (статистична організація Європейської комісії – 24 Канал).
"Браво, Путін. Напевно, за це йому випишуть грамоту", – зіронізував Жданов.
Економіка Росії однією ногою на концерті Кобзона
- Курс російського рубля відносно долара впав на понад 20%. Країна позбулася основних клієнтів для збуту товарів. Поменшало і робочої сили, адже частина мобілізована, частина втекла закордон.
- Доходи російського уряду з енергетичної сфери зменшились майже вдвічі за перших 2 місяці 2023 року.
- Інвестиційний експерт Сергій Фурса переконаний, нестача від нафтогазового прибутку і постійні видатки на війну утворюють дірку в російській економіці. Він переконаний, що ця ситуація може просто "засмоктати" російську економіку у 2023 році.