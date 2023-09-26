Секретный украинский дрон действует: как Россия потеряла техники более чем на 7 миллионов долларов за вечер
Источник:Михаил Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что россияне только за вечер теряют в Украине техники более чем на 7 миллионов долларов. Это происходит благодаря секретному украинскому дрону.
Министр также обнародовал видео с уничтоженной российской техникой. В частности, ВСУ ликвидировали вражеские танки и гаубицы.
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Секретный украинский дрон действует – россияне теряют техники более чем на 7 миллионов долларов за вечер,
– написал Федоров.
По его словам, ад российским захватчикам устроили операторы Армии дронов. В частности, ударная рота беспилотников "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразила:
- танки Т-80 и Т-72;
- гаубицы Д-30.
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"Это — результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов", – заметил Михаил Федоров.
Он поблагодарил воинов и пообещал, что дальше ждут еще больше технологий и сюрпризов для россиян.
Что известно об украинских дронах
- Летом 2022 года Михаил Федоров заявил, что Минцифры вместе с Генштабом ВСУ и UNITED24 собирают Армию дронов. Тогда министр объяснял, что они сформировали системное видение, чтобы закрыть дронами всю линию фронта. То есть говорится об ориентировочно 2470 километрах.
- Тогда Федоров объяснял, что на первом этапе планировали закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров. При этом дроны должны оставаться незаметными для оккупантов.
- С тех пор министр регулярно показывает успехи, которых удается достичь нашим военным, применяя дроны в борьбе с российскими захватчиками.
- Буквально недавно министр проповедовал, что в течение 4 – 11 сентября наши военные "минунули" 64 российских пушки, поразили 27 танков, 55 грузовиков и многое другое. Кстати, тогда общее количество пораженной техники достигало 205 единиц.