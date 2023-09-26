Секретный украинский дрон действует: как Россия потеряла техники более чем на 7 миллионов долларов за вечер

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что россияне только за вечер теряют в Украине техники более чем на 7 миллионов долларов. Это происходит благодаря секретному украинскому дрону.

Министр также обнародовал видео с уничтоженной российской техникой. В частности, ВСУ ликвидировали вражеские танки и гаубицы.

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Секретный украинский дрон действует – россияне теряют техники более чем на 7 миллионов долларов за вечер,

– написал Федоров.

По его словам, ад российским захватчикам устроили операторы Армии дронов. В частности, ударная рота беспилотников "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразила:

танки Т-80 и Т-72;

гаубицы Д-30.

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"Это — результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты. Больше о самом беспилотнике расскажем после победы. Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов", – заметил Михаил Федоров.

Он поблагодарил воинов и пообещал, что дальше ждут еще больше технологий и сюрпризов для россиян.

Что известно об украинских дронах