Россия потеряла в Украине уже до 20% своей боевой силы, – Пентагон

В Пентагоне заявили, что Россия в войне против Украины потеряла уже 20% своей боевой силы. Некоторые вражеские подразделения не способны проводить наступательные действия.

О масштабе потерь государства-агрессора издание сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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Россия потеряла до 20% боевой силы

По словам чиновника, по общим потерям – войска, танки, самолеты и ракеты – Россия потеряла от 15 до 20% боевой мощи, которую выделила против Украины с начала вторжения.

Он отметил, что некоторые подразделения российской армии, недавно отступившие с территории Киевщины (на самом деле их выгнали оттуда украинские защитники), исчерпали свои ресурсы. Поэтому их боевая полезность сейчас находится под большим вопросом.

"Мы видели признаки того, что некоторые подразделения буквально уничтожены во всех смыслах", – сообщил чиновник из Пентагона.

Он добавил, что зафиксировали признаки того, что Россия начала проводить мобилизацию некоторых резервистов. Вероятно, государство-агрессор рассчитывает собрать и бросить в Украину еще около 60 тысяч солдат.

Заметим, по состоянию на 9 апреля украинские защитники обезвредили по меньшей мере 19 100 российских захватчиков.

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