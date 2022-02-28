Россия потеряла уже 5 300 солдат, многие из них – совсем юные
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Алексей Резников рассказал, что Россия за 4 дня войны против Украины потеряла 5 300 своих военных. Многие были еще совсем юные.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил в сети, что украинские защитники продолжают бороться с врагом и обезвреживать его.
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Россия потеряла уже более 5 000 бойцов
За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5 300 человек,
– отметил Резников.
Министр добавил, что сотни солдат и офицеров врага оказались в плену. Многие – совсем юные. "Кремль превращает их в преступников, делает убийцами", – подчеркнул глава Минобороны.
Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В общем, подытожил Резников, видно, что мотивация большинства захватчиков невысока.
Напомним, российская пропагандистка машина официально подтверждает информацию о нескольких жертвах.
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