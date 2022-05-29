Россия потеряла уже как минимум 35 тысяч бойцов, это без боевиков из псевдореспублик, – Арестович

В Генштабе ВСУ 28 мая объявили о 30 тысячах убитых российских военных. Однако эта цифра может быть значительно больше, даже не учитывая "мобилизованных" с квазиреспублик на Донбассе.

Речь идет о 35 – 37 тысячах убитых оккупантов. Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Россия потеряла в Украине не менее 35 тысяч военных

Арестович рассказал, что после предупреждений своих военных руководство страны-агрессорки прекрасно понимает, какую опасность для российской армии несет западное вооружение в Украине. Они убеждены, что поставки ни в коем случае нельзя допустить.

Ведь в противном случае командующие оккупационными войсками ничего не смогут гарантировать выполнение задач, которые им поставили. Пока они могут это сделать разве так и ценой жизней еще 20 тысяч солдат, а после поставок вооружения для ВСУ гарантий для оккупантов не будет никаких.

Сегодня Минобороны Украины и Генеральный штаб объявили о 30 тысячах убитых российских солдат. Я не люблю этих подсчетов тел и никогда не злорадствую (пусть они – враги, но все равно люди), но здесь нужно понимать следующее – реальные потери намного больше. Не менее 35 – 37 тысяч,

– заметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что это лишь кадровые потери, которые состоят из мобилизованных и всех остальных.

"Ведь если считать, сколько погибло "мобилизованных" из ЛНР и ДНР, то не плюс еще 20 тысяч. Потери - колоссальные. Потери ранеными, потери техники и так далее", - добавил Арестович.

Поэтому с такими темпами и потерями, по словам советника главы ОП, российские военные говорят своему руководству, что могут положить еще 20 батальонов и взять Лисичанск и Северодонецк, ведь Попасну же взяли.

"А если приедет вот эта вся история, они уже ничего не смогут гарантировать. Сколько батальонов сюда не гони, это – все. 20 комплексов РСЗО вообще изменят характер этой войны", – заметил Арестович.

По его словам, в апреле – марте ежедневно погибали по тысяче российских военных, а сейчас – 200 – 300. Однако когда в Украину приедут западные системы, будут гибнуть по 400 – 500 кафиров в день, а может и больше.

"Поэтому вся российская дипломатия перевозбудилась. И на уровне министра иностранных дел идут заявления о недопустимой эскалации. Но судя по всему, решение уже приняли", – заявил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что именно поэтому все покатится в противоположную сторону.

Россия продолжает терять живую силу и технику

С начала войны украинским защитникам удалось ликвидировать не только 30 тысяч вражеских военных , но и уйму их техники. В частности, наши бойцы уничтожили:

1330 танков;

3258 боевых бронированных машин;

628 артиллерийских систем;

203 реактивные системы залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолета;

503 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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