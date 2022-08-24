россия потеряла в Афганистане 15 тысяч бойцов, в Украине – уже 80 тысяч, – минобороны Британии
Источник:The Guardian
россияне продолжают активно скрывать реальное количество жертв в войне против Украины. Однако иностранные разведчики называют просто колоссальные цифры – более 80 000 оккупантов.
Такую цифру обнародовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что 80 тысяч – это общее количество оккупантов, погибших или получивших ранения за 6 месяцев войны в Украине.
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К тому же Уоллес добавил, что продвижение россии можно измерить в метрах за неделю, а не в милях.
Потери россии – более 80 000 военных за 6 месяцев по сравнению с 15 000, которые они потеряли за 10 лет в Афганистане. Я считаю, что мы находимся в ситуации, когда россия находится в очень хрупком положении,
– констатировал британский министр обороны.
Сможет ли Украина вернуть свои территории
На этот вопрос Уоллес ответил одобрительно. Он обратил внимание на моральную составляющую украинцев, которая в разы выше морального духа россиян.
россия терпит колоссальные потери
За ровно 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 45 700 оккупантов.
Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа
- личного состава – около 45700 (+150) человек;
- танков – 1924 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1036 (+3) единиц;
- РСЗО – 266 единиц;
- средства ПВО – 177 (+1) единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 199 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;
- крылатые ракеты – 196 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;
- специальная техника – 99 единиц.
В то время как за время советской интервенции в Афганистане (1979 – 1989), по официальным данным, погибли 14 453 военнослужащих. Заметим, что Афганская война истощила СССР в экономическом плане и фактор больших потерь являлся одним из ключевых в принятии решения о выводе войск. А самая неудачная война в Афганистане ускорила распад СССР.
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