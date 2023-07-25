Инцидент 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, США вряд ли соответствующе среагируют, потому что не воспримут российскую провокацию как реальную угрозу.
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"С точки зрения Пентагона, это уже была боевая атака и попытка уничтожить собственность армии США. Но в основном они определяют это как воздушное хулиганство", – отметил Свитан.
США и Россия определили "красные линии"
Вероятно, у США есть определенный перечень действий, за которые гарантированно будет военный ответ. Россия об этом знает и делает ровно столько, чтобы не спровоцировать реакцию.
Россияне дразнятся, а американцы – дают им дразниться,
– констатировал Свитан.
Страна-агрессор может использовать такие провокации, чтобы развлечь своих граждан и отвлечь их от внутренних проблем.
Российские провокации в небе: основное
- В США заявили, что российские пилоты регулярно провоцируют американскую авиацию в Сирии. Они ведут себя так, будто собираются вступить в бой.
- Так, 18 июля российский истребитель Су-35 пролетел очень близко к дрону США MC-12. Это поставило под угрозу жизнь четырех членов экипажа.
- Военная активность Кремля выросла еще весной. В частности, 14 марта Россия протаранила над акваторией Черного моря американский беспилотник. Это произошло в 120 километрах от временно оккупированного Крыма.