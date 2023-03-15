Во вторник вечером, 14 марта, Россия протаранила над акваторией Черного моря американский беспилотный летательный аппарат. Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель министерства обороны США, бригадный генерал Военно-воздушных сил Пэт Райдер.

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Что сказали в Пентагоне

По словам чиновника, российский Су-27 осуществил очень опасный и непрофессиональный перехват находившегося в международном воздушном пространстве американского БпЛА. Однако он также отметил, что вследствие не только дрон MQ-9 Reaper был поврежден.

Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БпЛА, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло определенные повреждения российскому самолету,

– сказал Пэт Райдер.

Вместе с тем он констатировал, что операторы беспилотника вынуждены были принять решение о разбиении и ликвидации дрона после столкновения с российским истребителем, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Обратите внимание! Спикер Пентагона подчеркнул, что этот инцидент произошел вдали от территории Украины. В то же время заметим, что в The New York Times писали о том, что произошло это в 120 километрах от временно оккупированного Крымского полуострова.

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