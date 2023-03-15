Во вторник вечером, 14 марта, Россия протаранила над акваторией Черного моря американский беспилотный летательный аппарат. Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель министерства обороны США, бригадный генерал Военно-воздушных сил Пэт Райдер.
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Что сказали в Пентагоне
По словам чиновника, российский Су-27 осуществил очень опасный и непрофессиональный перехват находившегося в международном воздушном пространстве американского БпЛА. Однако он также отметил, что вследствие не только дрон MQ-9 Reaper был поврежден.
Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БпЛА, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло определенные повреждения российскому самолету,
– сказал Пэт Райдер.
Вместе с тем он констатировал, что операторы беспилотника вынуждены были принять решение о разбиении и ликвидации дрона после столкновения с российским истребителем, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.
Москва не нашла обломков американского БпЛА
- Тот же Пэт Райдер отмечал, что в Вашингтоне готовятся обнародовать видео, как российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что России не удалось получить обломков сбитого дрона. Очевидно, США будут делать все, чтобы этого не произошло в будущем.
- Также высокопоставленный военачальник НАТО, генерал Кристофер Каволи комментировал последствия этого инцидента над акваторией Черного моря.
- По его словам, все 30 государств, являющихся членами Североатлантического альянса, проинформированы о том, что произошло. В то же время, он осудил действия Москвы, вспомнив, что США уже вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент.