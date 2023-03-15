У вівторок ввечері, 14 березня, Росія протаранила над акваторією Чорного моря американський безпілотний літальний апарат. Згодом ситуацію прокоментував речник міністерства оборони США, бригадний генерал Військово-повітряних сил Пет Райдер.

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Що сказали в Пентагоні

За словами посадовця, російський Су-27 здійснив дуже небезпечне і непрофесійне перехоплення американського БпЛА, що перебував в міжнародному повітряному просторі. Однак він також зазначив, що внаслідок цього не тільки дрон MQ-9 Reaper був пошкоджений.

Ми бачили, як винищувач скидав паливо перед БпЛА, а потім наблизився до нього так близько, що фактично пошкодив гвинт MQ-9. За нашими оцінками, це, ймовірно, також завдало певних пошкоджень російському літаку,

– сказав Пет Райдер.

Разом з тим він констатував, що оператори безпілотника змушені були змушені ухвалити рішення про розбиття та ліквідацію дрона після його зіткнення з російським винищувачем, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Зверніть увагу! Речник Пентагону наголосив, що цей інцидент трапився далеко від території України. Водночас зауважимо, що в The New York Times писали про те, що сталося це за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Кримського півострова.

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