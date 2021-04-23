Россия предложила США гарантии по невмешательству в дела друг друга
Москва хочет закрепить с Вашингтоном гарантии по невмешательству в дела друг друга. Таким образом россияне надеются перезагрузить отношения в сфере информационных технологий и предотвратить новые хакерские атаки.
Источник:24 канал
Такую идеи высказали в МИД России. Российские дипломаты также предложили восстановить профильные каналы диалога по кибербезопасности между Вашингтоном и Москвой.
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Россия предлагает США подписать соглашение
Россия предлагает заключить соглашение, благодаря которому бы предотвращали инциденты в информационном пространстве.
Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающие восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи,
– отметили в МИД России.
Санкции США связаны именно с кибератаками
Отметим, что санкции США против России связаны именно с мощными хакерскими атаками. Например, в конце прошлого года "ломали" американские правительственные учреждения для получения разведывательных данных. В Вашингтоне считают, что это дело рук России.
В Москве, конечно, все опровергают. В МИД России говорят, что упреки Вашингтона – безосновательны. Спикер главы Кремля Владимира Путина вообще отметил, что Россия никогда не имела никакого отношения к киберпреступлениям.
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Коротко о санкциях, которые ввели США против России
- Президент США Джо Байден 15 апреля издал указ о введении новых санкций против России.
- На такой шаг Штаты пошли из-за вмешательства России в выборы президента США в 2020 году. В частности, говорится о взломе SolarWinds и попытке сорвать выборы президента.
- США решили выслать 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Всего под санкциями оказались 32 российских физических лиц и организаций.
- Россия с ответом не задержалась. Москва ввела санкции против 6 действующих и бывших высокопоставленных чиновников из США.
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