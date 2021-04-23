Москва хоче закріпити з Вашингтоном гарантії щодо невтручання у справи один одного. Таким чином росіяни сподіваються перезавантажити відносини у сфері інформаційних технологій і запобігти новим хакерським атакам.

Таку ідеї висловили у МЗС Росії. Російські дипломати також запропонували відновити профільні канали діалогу щодо кібербезпеки між Вашингтоном та Москвою.

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Росія пропонує США підписати угоду

Росія пропонує укласти угоду, завдяки якій би запобігали інцидентам в інформаційному просторі.

Суть російської ініціативи зводиться до прийняття комплексу практичних заходів щодо перезавантаження двосторонніх відносин в сфері використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), що включають відновлення профільних діалогових форматів і каналів зв'язку,

– зазначили у МЗС Росії.

Санкції США пов'язані саме з кібератаками

Зазначимо, що санкції США проти Росії пов'язані саме з потужними хакерськими атаками. Наприклад, наприкінці минулого року "ламали" американські урядові установи для отримання розвідувальних даних. У Вашингтоні вважають, що це справа рук Росії.

У Москві, звісно, усе спростовують. У МЗС Росії кажуть, що закиди Вашингтона – безпідставні. Речник глави Кремля Володимира Путіна взагалі зазначив, що Росія ніколи не мала жодного стосунку до кіберзлочинів.

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