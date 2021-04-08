Россия хотела, чтобы президент-беглец Виктор Янукович участвовал в переговорах Трехсторонней контактной группы касательно Донбасса. Впрочем, этого не произошло, ведь Украина была против.

Такое дерзкое предложение поступило от российской стороны еще в 2019 году. Об этом 8 апреля во время пресс-конференции заявил Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.

Читайте также Начало войны будет концом для Украины, – из Кремля посыпали угрозами

По его словам, в августе 2019 года украинская сторона была недовольна присутствием в ТКГ представителей российских наемников.

Козак отметил, что Украина предлагала, чтобы в обсуждениях участвовали депутаты местных советов, избранные на выборах в 2010 году.

Хорошо, попробуем. Но если вам предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году?

– добавил он.

"Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", – цинично высказался заместитель главы администрации Путина.

Все это он говорил о бывшем украинском президенте Викторе Януковиче, которого сейчас судят за государственную измену.

Обратите внимание! В марте СНБО ввела санкции против Януковича и его соратников. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Дела против Януковича