Россия предлагала привлечь Януковича к работе ТКГ, – Козак
Россия хотела, чтобы президент-беглец Виктор Янукович участвовал в переговорах Трехсторонней контактной группы касательно Донбасса. Впрочем, этого не произошло, ведь Украина была против.
Источник:Интерфакс
Такое дерзкое предложение поступило от российской стороны еще в 2019 году. Об этом 8 апреля во время пресс-конференции заявил Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.
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По его словам, в августе 2019 года украинская сторона была недовольна присутствием в ТКГ представителей российских наемников.
Козак отметил, что Украина предлагала, чтобы в обсуждениях участвовали депутаты местных советов, избранные на выборах в 2010 году.
Хорошо, попробуем. Но если вам предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году?
– добавил он.
"Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", – цинично высказался заместитель главы администрации Путина.
Все это он говорил о бывшем украинском президенте Викторе Януковиче, которого сейчас судят за государственную измену.
Дела против Януковича
- Президента-беглеца обвиняют в государственной измене. Говорится о подписании "харьковских соглашений" в пользу России.
- Януковича подозревают в том, что он предоставил Кремлю помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
- Дело касалось призыва "регионала" к Владимиру Путину, чтобы тот ввел войска в Украину. За это его приговорили к 13 годам за решеткой.
- Другое дело против Януковича касается узурпации власти внутри государства. В частности, относительно трагических событий во время Революции Достоинства.
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