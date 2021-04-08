Росія хотіла, аби президент-втікач Віктор Янукович брав участь у переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Втім, цього не сталося, адже Україна була проти.

Така зухвала пропозиція надійшла від російської сторони ще у 2019 році. Про це 8 квітня під час пресконференції заявив Дмитро Козак, заступник голови адміністрації Путіна.

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За його словами, у серпні 2019 році українська сторона була незадоволена присутністю у ТКГ представників російських найманців.

Козак зауважив, що Україна пропонувала, аби в обговореннях брали участь депутати місцевих рад, обрані на виборах у 2010 році.

Добре, спробуймо. Але якщо вам запропонують, виходячи з фундаментальних причин кризи, за стіл переговорів посадити президента, який був обраний у 2010 році?,

– додав він.

"Відразу бажання обговорювати фундаментальні причини кризи пропали", – цинічно висловився заступник голови адміністрації Путіна.

Все це він говорив про колишнього українського президента Віктора Януковича, якого зараз судять за державну зраду.

Зверніть увагу! У березня РНБО запровадила санкції проти Януковича та його соратників. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Справи проти Януковича