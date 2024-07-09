Россия как правопреемница СССР незаконно взяла на себя членство в Совбезе. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что механизмы для того, чтобы исключить страну-террористку есть.

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Как исключить Россию из Совбеза

Для того, чтобы это сделать нужно девять голосов от стран. Они могут запустить процедуру, которая навсегда выбросит Россию из кабинета, в котором она никогда не имела права сидеть.

Но здесь все зависит от политической воли демократического мира. Например, США могли бы инициировать этот процесс и убедить другие государства поддержать такое решение.

К сожалению, политической воли нет. Поэтому можем сделать вывод, что пока не в интересах Соединенных Штатов принимать подобные решения, так же не в их интересах голосовать о признании России страной – спонсором терроризма. Неужели вчерашний обстрел Охматдета и других городов Украины не отвечает на вопрос, является ли Россия страной-террористкой?

– сказал Максим Джигун.

Бесспорно, Россия такой есть, просто отсутствует политическая воля чтобы это признать. Учитывая отсутствие альтернатив Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН и будет инициировать запуск других площадок. Впрочем ни одна из них не имеет возможности действительно начать урегулирование ситуации.

Свою непригодность к современным вызовам демонстрирует НАТО, ООН, Красный Крест и ряд других международных институтов. К сожалению, они больше не соответствуют реалиям, в которых живет мировое сообщество.

Так же ЕС, где каждый раз принятие решения в пользу здравого смысла происходит путем уступок Венгрии и пророссийскому Орбану. Это вещи, на которые цивилизованный мир должен ответить, в том числе и Джозеф Байден, который недавно сказал, что является человеком, который "смог остановить Путина". Вот пусть посмотрит на вчерашние кадры и продемонстрирует, как он остановил Путина,

– отметил политолог.

Поэтому политическая конъюнктура, желание выдавать желаемое за действительное и российские крылатые ракеты – ежедневно превращают украинские города в то, какими они есть сейчас.

Заметим, что после обстрела 9 июля Украина инициировала чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. На нем постоянный представитель России Василий Небензя цинично назвал удар по больнице "провокацией" и "искусственной трагедией". Он убеждал, что в Охматдет якобы попала ракета украинской ПВО.

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел доказательства, что в больницу попало именно российское оружие. Чиновник показал траекторию полета и фото обломков, которые по выводам экспертов, являются остатками российской ракеты Х-101.