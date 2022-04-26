Россия прекратила поставки газа в Польшу без объяснения причин

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Страна-террористка пока не объясняет свои действия.

Остановка поставки газа

Об этом сообщают сразу несколько польских СМИ и правительстве страны. Из-за этой ситуации в министерстве климата и окружающей среды Польши состоялась встреча команды кризисного управления.

Читайте также: В ЕС рассматривают способ оплаты за российский газ в рублях без нарушения санкций, – Reuters

У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность – мы годами фактически независимы от России. Наши склады заполнены на 76%. Недостатка газа в польских домах не будет.,

– заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва.

Польша еще с апреля активно сокращала закупки газа у России, поскольку его стоимость могла быть до полутора раз выше спотовых котировок. В этих условиях польские импортеры сокращали прием газа из РФ и наращивали импорт со спотовых площадок с западного направления.

Возможные причины остановки поставки

Россияне не сообщили польской стороне о причинах приостановки поставок. Возможной причиной прекращения поставок газа может являться вопрос оплаты.

Напомним, что в конце марта Путин подписал указ, обязывающий иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, кроме Венгрии, не согласились с этим.

Польская газовая госкомпания PGNiG отмечает, что получила уведомление от ООО "Газпром экспорт", что 27 апреля с 09:00 полностью прекратится поставка российского газа в Польшу.

Реакция в Украине

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал такие действия россиян типичным для них повышением ставок и уходом от любых правил и обязательств.

В ЕС неоднократно говорили, что платить за газ в рублях не будут, поскольку в подписанных контрактах речь не идет о расчетах в "деревянной" валюте. Россия же пробует расколоть единство наших союзников. Также РФ доказывает, что энергоресурсы для них – это оружие,

– сказал Ермак.

Поэтому, по его словам, Евросоюзу нужно быть едиными и вводить эмбарго на энергоресурсы России, чтобы лишить их энергетического оружия.

Смотрите также – удары Запада серьезные, России будет некуда девать газ – Саакян: видео