Превращают в закрытую военную базу: Федоров рассказал, куда Россия стягивает наемников

Иван Федоров рассказал, что Россия превращает временно оккупированную территорию Запорожской области в закрытую военную базу. Количество оккупантов там только растет.

Мэр Мелитополя рассказал, что количество российских военных и наемников на временно оккупированных территориях Запорожской области растет. Они – совершенно неуправляемые. Чтобы хоть как-то удержать оккупантов, прислали кадыровцев.

Обратите внимание Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву, – Федоров

Временно оккупированная часть Запорожской области превращается в закрытую военную базу,

– заявил Федоров.

Мэр Мелитополя сообщил, что гражданских жителей Россия использует в качестве заложников. Возможности уехать с временно оккупированной территории фактически нет.

Оккупанты панически боятся Сил сопротивления

Российские оккупанты панически боятся Сил сопротивления. Захватчики устраивают передислокации и "тренировочные эвакуации". Враг тщетно ищет партизан.

"Захватчики не могут даже представить, что "партизаны" – это почти все жители занятых территорий. И удачные действия Сил сопротивления, которые ежедневно уничтожают склады БК и логова оккупантов, – тому доказательство", – добавил Федоров.

Захватчики несут потери