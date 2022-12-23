Превращают в закрытую военную базу: Федоров рассказал, куда Россия стягивает наемников
Источник:Иван Федоров
Иван Федоров рассказал, что Россия превращает временно оккупированную территорию Запорожской области в закрытую военную базу. Количество оккупантов там только растет.
Мэр Мелитополя рассказал, что количество российских военных и наемников на временно оккупированных территориях Запорожской области растет. Они – совершенно неуправляемые. Чтобы хоть как-то удержать оккупантов, прислали кадыровцев.
Обратите внимание Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву, – Федоров
Временно оккупированная часть Запорожской области превращается в закрытую военную базу,
– заявил Федоров.
Мэр Мелитополя сообщил, что гражданских жителей Россия использует в качестве заложников. Возможности уехать с временно оккупированной территории фактически нет.
Оккупанты панически боятся Сил сопротивления
Российские оккупанты панически боятся Сил сопротивления. Захватчики устраивают передислокации и "тренировочные эвакуации". Враг тщетно ищет партизан.
"Захватчики не могут даже представить, что "партизаны" – это почти все жители занятых территорий. И удачные действия Сил сопротивления, которые ежедневно уничтожают склады БК и логова оккупантов, – тому доказательство", – добавил Федоров.
Захватчики несут потери
- Федоров рассказал, что по оккупантам ежедневно наносят удары. В частности, воины ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке. Враг несет колоссальные потери.
- По состоянию на 23 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 100 950 оккупантов. Также уничтожили много вражеской техники.