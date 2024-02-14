Россияне благодаря дипфейку придумали о "покушении" Зеленского на Макрона: в ГУР фейк разбили вдребезги

Накануне Эммануэль Макрон перенес свой визит в Украину. В России успели воспользоваться этим и придумали фейк о якобы плане Зеленского осуществить "покушение" на лидера Франции. В ГУР вдребезги разбили этот фейк.

Российская пропагандистская машина не останавливается ни на минуту. Так, она выдала очередной фейк. О якобы "покушении" Зеленского на Макрона. Представитель ГУР МО Андрей Юсов полностью разрушил этот кремлевский бред.

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Фейков от России будет больше

Андрей Юсов подчеркнул, что Россия в очередной раз осуществила спецоперацию и информационную атаку, направленную против Украины. Так в Кремле пытаются воплотить в жизнь свой так называемый план "Майдан-3", цель которого – дискредитация нашей страны на международной арене, а также дестабилизация ситуации внутри нашего государства.

Представитель ГУР МО отметил, что сейчас происходит целый ряд важных событий, касающихся продолжения помощи Украине, а также усиление "антипутинской коалиции". И на фоне этого в Кремле не гнушаются использованием грязных и фейковых историй.

Андрей Юсов отметил, что подобные атаки будут продолжаться. Их будут направлять также против отдельных чиновников и военно-политического руководства нашей страны.

Относительно этого конкретного вброса о Макроне. Это полная ложь. Бесстыдно за первоисточник берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают,

– подчеркнул он Юсов.

Россия придумала фейк о "покушении" Зеленского на Макрона

Итак, на сайте российской газеты "Известия" появилась новость. В ней говорилось о якобы попытке совершить покушение на Эммануэля Макрона.

Мол, его "готовился осуществить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов". Причем байка набрала невероятных оборотов. Писали, что якобы "покушение предотвратил" Валерий Залужный через людей из своего окружения.

Ссылались российские пропагандисты на ролик очень плохого качества. На нем можно увидеть якобы новостной сюжет канала France 24, посвященный "покушению".

Впрочем, в Центре противодействия дезинформации отметили, что соответствующее видео имеет признаки дипфейка. Также пишут, что на официальном сайте канала France 24 соответствующего сюжета нет.

Позже телеканал сам опроверг эту информацию. В нем отметили, что не выпускали подобного сюжета.

Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с использованием искусственного интеллекта,

– заявили в пресс-службе телеканала.

Напомним, что накануне стало известно, что Эммануэль Макрон перенес свой визит в Украину. Он должен был находиться в нашем государстве в течение 13 – 14 февраля, но не поехал из соображений безопасности.