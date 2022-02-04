Россия придумала, как передать топор войны Украине в глазах Запада

Обратная сторона "нормандского формата": в чем состоят риски для Украины? Россия согласилась на переговоры и продолжение диалога, но при условии прямых контактов между Киевом и террористами. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

"Миротворці" по-кремлівськи

За два тижні Кремль спробує розіграти цю карту, звинувативши Україну в небажанні мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом безпосередніх перемовин з представниками окупаційної влади.

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Ключові загрози так званого "нормандського формату" для України полягають у показовій "договороспроможності" Росії.

У чому полягають ризики "нормандського формату"? Росія цією зустріччю показала свою начебто договороспроможність. Захід говорить про те, що наразі відбувається ескалація. Питань немає – ми сідаємо за стіл перемовин. І що ви наразі скажете Путіну? Понад те, він погодився на чергову зустріч за два тижні. Але основна вимога Кремля – безпосередній діалог між Києвом, Луганськом і Донецьком.

Стара методичка Москви

Росія намагається представити цей трикутник у форматі суто "громадянської війни". Не відкидаю, що риторика Кремля у наступному раунді перемовин зводитиметься до звинувачень України у зриві перемовин.



У Кремлі хочуть звинуватити Україну в небажанні деескалації ситуації на Донбасі / Фото Getty Images

Вони вийдуть і скажуть: "Ми вам дали два тижні часу. І запропонували варіант деескалації, на який не погодилась українська сторона". І питання начебто будуть вже не до Росії. А до української делегації, що буцімто блокує російські мирні ініціативи.

Актуально Росія знайшла собі союзника у "нормандській четвірці"

Утім, варто зауважити, що Нормандія – це віддзеркалення процесів на світовій шахівниці. Якщо наразі триває бій за перерозподіл сфер впливу між Росією та США, то "нормандський формат" залишився на узбіччі глобальної політики. І він фактично відіграє другорядну роль.

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