Показательные приготовления

А вчера (1 февраля) не просто сообщили о взрывчатке в администрации Киевского района Донецка, но после этого сообщения в здании действительно нашли взрывное устройство. Если, конечно, верить оккупационным СМИ, ссылающимся на "главу" оккупационной "администрации" Донецка Алексея Кулемзина.

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Кому нужно "минировать" школы, или даже реально закладывать взрывчатку, но не взрывать ее, а сообщать в "органы", чтоб ее нашли и продемонстрировали народу? Согласитесь, если бы это были украинские спецслужбы и они хотели взорвать оккупационную администрацию, то они бы взрывали, а не предупреждали тех, кого хотят взорвать.

Обнаружение реальной взрывчатки говорит о том, что это не просто "телефонный терроризм". Тогда что?

Цель – держать в страхе

Те, кто мониторит российские и оккупационные СМИ в ОРДЛО, не могут не заметить, что сейчас идет массированная атака на психику людей в виде запугивания предстоящей "агрессией Украины против Донбасса". Жителей ОРДЛО систематично, целенаправленно и усиленно готовят к предстоящим военным действиям и терактам на Донбассе. Причем виновные в них уже названы: Киев, США и Запад в виде НАТО.

Но люди, которые привыкли жить и в условиях войны, и в условиях тотальной пропаганды, уже не верят телевизору и живут своей жизнью. Похоже, в ОРДЛО люди еще спокойнее воспринимают всю эту военную истерию, чем мы в Киеве. А, значит, для достижения цели Москвы, то, чем их пугают абстрактно, должно коснуться их непосредственно.

Отсюда – минирование школ (страх и тревога родителей), отсюда – "реальная" взрывчатка в административном здании, заполненном людьми.



Россия может устроить теракты в Донецке, но обвинить в этом Украину / Фото "Радио Свобода"

Власть держится на терроре

Теперь вопрос: зачем Москве нагнетать такие страхи, готовить людей к терактам и военным действиям, если мы знаем точно, что Украина не пойдет на них? И даже не из гуманистических соображений, а потому, что на наших границах – больше сотни тысяч российских войск, и они ждут только повод...

Ответ напрашивается сам собой – значит и теракты, и военные действия готовит на территории Донбасса другая сторона конфликта – Россия. И здесь я согласен с Дмитрием Гордоном.

После того как Путин, чтобы прийти к власти, взрывал жилые дома в Москве, ему ничего не стоит взорвать жилые дома, школы или административные здания в Донецке, чтобы использовать это как повод для военного обострения на Донбассе.

А такой повод ему нужен, чтобы принудить Украину к выполнению Минских соглашений на условиях Москвы. После Иловайска и Дебальцево, которые заставили Киев подписать, но не заставили выполнить "Минск" так, как его читает Путин, ему нужен "Минск-3", а, значит, еще какое-то географическое обозначение "принуждения Киева к миру", "русскому миру".

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День "Х"

Не секрет, что сейчас Берлином и Парижем ведется работа по единой трактовке Минских соглашений. Об этом сообщил замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак. На это было дано две недели, начиная с 26 января. Понятно, что Россия уже обозначила свою позицию по этой трактовке: РФ – посредник, а стороны конфликта Донецк – Луганск и Киев.

"Без этого мы не продвинемся никуда", – уже заявил Дмитрий Козак. А значит, Москва "единую трактовку" Минских соглашений видит только как принуждение Киева, руками Берлина и Парижа, к диалогу с ОРДЛО, и признанию, де-факто, их субъектности. Соответственно, снятию ответственности за конфликт с себя.

Важно! Понятно, что Берлин и Париж, под страхом войны в Европе и миллионов беженцев к ним, могут надавить на Киев (на Москву же они давить не могут). А, значит, примерно 9 февраля, в Берлине, Россия планирует получить дипломатический "Минск-3".

То есть зафиксированную документально ее трактовку Минских соглашений с последующим выполнением их Киевом под надзором Германии и Франции. Не буду писать о самоубийственных последствиях такого шага для Украины.

Развязка

Но, если Берлин и Париж окажутся все же друзьями Украины? Либо Киев не поддастся на их давление? Если Москва не получит закрепления выгодной ей трактовки Минска?

Как тогда Путин должен будет реагировать на такой плевок Запада в душу "русскому миру" и все же получить то, что он хочет? Вот тогда взорванные в Донецке мирные объекты могут быть очень даже кстати, чтобы попытаться сделать "Минск-3".

Но уже не дипломатическим, а военным путем. Отсюда – и нагнетание военной истерии в ОРДЛО и России, и заранее обозначенные виновные в терактах и смертях мирных жителей, и неожиданное согласие Москвы на "нормандский формат", который до этого она блокировала, и угроза признания "независимости" "ДНР" – "ЛНР"…

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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