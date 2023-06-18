Судилище над крымскими татарами: активист Османов получил 20 лет тюрьмы в России

В России приговорили активиста "Крымской солидарности" Ансара Османова к 20 годам лишения свободы. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме.

Приговор активисту вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Ансар Османов был обвинен в причастности к деятельности политической партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической организацией.

Смотрите также Россия начала "судилище" над пленными из "Азовстали", – СМИ

Османову дали на 2 года больше, чем просил прокурор

Активисту дали срок заключения на 2 года больше, чем запросил для него прокурор. Это первый такой термин по этой категории уголовных дел. Самый большой до этого был 19 лет.

Сотни пропавших, пропавших без вести, сотни арестов и приговоров по надуманным обвинениям, пытки невинных, выбивание ложных показаний, практика скрытых свидетелей – по сути, это история аналогичных доносов НКВД, насильственная депортация мусульман в дальние лагеря и тюрьмы жизнь родителей,

– заявил Османов на заседании в суде.

Россия задержала Османова после обысков

В феврале 2022 года в нескольких районах оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов.

Россияне задержали Ансара Османова, Марлена Мустафаева, Эрнеста Сейтосманова и Аметхана Абдулвапова. Мужчин доставили в Управление ФСБ в Симферополе и Севастополе.

Всех задержанных обвинили в участии в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир". Османов проживал в селе Танково Бахчисарайского района.

Он был участником движения "Крымская солидарность" и регулярно посещал суды по политически мотивированным делам. До ареста он работал художником резчиком по дереву. В настоящее время в его семье без отца растут пятеро детей.

Очередной позорный приговор гражданину Украины

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на то, что Османову дали 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме с жесткими условиями.

Он призвал международное сообщество отреагировать "на позорное судилище" и потребовать от России немедленного освобождения Османова и других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и России.