В МИД России заявили, что Эстония якобы оказалась на грани развязывания открытой войны с Москвой. Такую реакцию вызвали обвинения Таллинна в причастности Кремля к неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса и решение закрыть пункты пропуска на границе.

В команде Сергея Лаврова также пригрозили Эстонии политико-дипломатическими мерами.

В России возмутились решением Эстонии закрыть границу

В российском МИД заявили, что 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Ему якобы выразили решительный протест в связи с обвинениями Москвы в неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи Таллинна.

Также российскую сторону возмутило решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года.

О последствиях такого шага в Таллинне, похоже, всерьез не задумываются. Закрытие государственной границы прежде всего нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллинна, так и для его союзников по ЕС и НАТО,

– пригрозили в российском дипломатическом ведомстве.

Там также назвали решение Эстонии "очередной антироссийской выходкой" и обвинили страну во враждебных действиях против Москвы. Отдельно дипломаты выразили недовольство поддержкой Украины со стороны Таллинна и препятствиями для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море.

В МИД России также пожаловались на запрет транзита российского и белорусского зерна через территорию Эстонии. Кроме того, там бездоказательно обвинили Таллинн в якобы репрессиях против русскоязычных жителей и инакомыслящих.

Эстонскому дипломату вновь указали, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией,

– заявили в МИД России.

В то же время в Москве пригрозили, что оставляют за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры для защиты российских национальных интересов и прав граждан.

Напомним, Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Такое решение было принято после попытки устроить диверсию на местном оборонном предприятии.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что враждебные действия Кремля не останутся без ответа. Закрытие границы ограничит возможности России проводить диверсии на территории страны. Также этот шаг должен усилить контроль за соблюдением санкций и предотвратить их обход.