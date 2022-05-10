Россия применила к 12 единицам гиперзвукового оружия во время войны в Украине.

Россияне обстреливали мирные украинские города всем, чем могли. Несколько раз дело доходило и до гиперзвукового оружия.

Российские кафиры в войне против Украины нарушили все возможные правила и международные законы. Для достижения своих преступных целей они нещадно бомбили украинские города и "отличились" зверствами против мирного населения, которые уже стали признавать геноцидом.

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Гиперзвуковое оружие в войне против Украины

Как сообщили в Министерстве обороны США, за время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Чиновник подчеркнул, что пока нет точного подсчета, однако этот показатель очень близок к реальности.

Также США не называют конкретные даты и места применения гиперзвукового оружия в войне против Украины, но привели в пример попадание одной из ракет типа "Кинжал" в здание на Западной Украине. Что касается использования "Кинжалов" для недавних обстрелов Одессы, то США пока не могут подтвердить эту информацию.

В США также сообщают о том, что не могут объяснить причины использования гиперзвуковых ракет в войне против Украины. В большинстве своем они попадают в здания, размер и значение которых, мягко говоря, не соответствуют мощности этого вида оружия.

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Российские оккупанты снова нанесли удар по Николаеву с "Ураганом". Сообщается, что враг использовал кассетные боеприпасы . Мишенью русских террористов стало мирное население пригородов.

Россияне начали откровенно показывать, как пытают людей на Херсонщине. Нелюди издеваются над мирными людьми, а затем снимают видео с "каятьем" украинцев по поводу ликвидированных российских десантников. Известно, что террористы, совершающие пытки мирных людей, являются военнослужащими части №65564 . Украина знает обо всех издевающихся над украинцами россиянах и обязательно привлечет их к справедливому наказанию.

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