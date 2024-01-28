Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что ситуация на северной границе непростая. По его словам, враг стал чаще использовать разведывательно-диверсионные группы.
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Угроза для гражданских
Кроме того, что россияне обстреливают пограничные территории, они также используют ДРГ. Чаще их фиксируют в Сумской и Харьковской областях. В то же время, в последнее время почти нет активности в Черниговской области.
Ну и вражеские ДРГ – это угроза не только для Сил обороны, но и мирным жителям,
– подчеркнул Демченко.
Он вспомнил, что на днях оккупанты расстреляли автомобиль с двумя гражданскими. Они оба, к сожалению, погибли.
Кроме этого, по словам спикера ГПСУ, с начала января зафиксировано более 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Он подчеркнул, что больше всего приходится по Харьковской области.
Что происходит на границе с Беларусью
- Представительница Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова заметила, что граница с Белоруссией считается Силами обороны направлением риска. Все из-за полномасштабной агрессии со стороны России.
- По ее словам, в ГПСУ постоянно следят за тем, что происходит по ту сторону государственной границы, и укрепляют этот участок границы. Она подчеркнула, что сейчас не наблюдается достаточное для повторного наступления количество сил России на территории Республики Беларусь, однако мы должны быть готовы к развитию любых событий и мгновенно отреагировать на угрозу.
- Спикер посоветовал жителям приграничья быть бдительными и внимательными. Она призвала их сообщать соответствующие структуры в случае обнаружения подозрительных лиц или незнакомых предметов.